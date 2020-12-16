Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler yine eylemde

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde güneye geçişlerinin durdurulması kararına karşı dün Lefkoşa’da eylem yapan Güney Kıbrıs’ta çalışan işçileri bu sabah saat 06.00’da Kermiya geçiş noktasında toplandı.
İşçiler bugün yine eylemlerini sürdürecek.
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde güneye geçişlerinin durdurulması kararına karşı dün Lefkoşa’da eylem yapan Güney Kıbrıs’ta çalışan işçileri bu sabah saat 06.00’da Kermiya geçiş noktasında toplandı.
İşçiler bugün yine eylemlerini sürdürecek.
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