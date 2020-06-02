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Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler, Meclis önünde eylem yapıyor

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Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler, Meclis önünde eylem yapıyor
Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler, Meclis önünde eylem yapıyor

Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler, Cumhuriyet Meclisi önünde hak ve taleplerini dile getirmek için eylem yapıyor.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan kararlar nedeniyle işlerine gidemedikleri için mağdur olan bir grup eylemci, “İşimize dönmek istiyoruz” yazılı pankartlarla ve sloganlarla saat 11.00’de Meclis önünde eyleme başladı. Kapıların açılmasını isteyen eylemciler, hükümeti istifaya çağırdı.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi 28 Şubat’ta koronavirüs önlemi gerekçesiyle Derinya, Lokmacı, Bostancı ve Lefke sınır kapılarını kapama kararı almıştı.

Güney Kıbrıs’ta çalışanlar geçtiğimiz haftalarda Metehan sınır kapısında araçlı eylem düzenlemiş, yaşadıkları ekonomik zorluklara dikkat çekmişti.

KKTC’de 10 Mart’ta ilk koronavirüs vakası görülmesiyle UBP HP hükümeti de kara, deniz ve hava ulaşımına sınırlama getirilmesi ile ilgili karar üretmişti, ülke kapanma sürecine girmişti.

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