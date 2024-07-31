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Güney Kıbrıs’ta çalışanların dörtte biri tatile gidemiyor

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Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Güney Kıbrıs’ta çalışanların dörtte birinin, 2022 yılında ekonomik sebeplerle tatile gidemediklerini açıkladı.
Güney Kıbrıs’ta çalışanların dörtte biri tatile gidemiyor

Haravgi ve diğer gazeteler, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUC) Eurostat verilerine dayandırarak yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta çalışanların yüzde 24,9’unun, 2022 yılında tatile gidemediklerini duyurduğunu yazdılar.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta çalışanların yüzde 24,9’u, ekonomik sebeplerden ötürü 2022 yılında tatile gidemediler.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın bu oranla, Romanya’nın ardından ikinci sırayı aldığını belirtirken üçüncü sırayı ise yüzde 24,8 ila Yunanistan’ın aldığını aktardı.

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