Güney Kıbrıs'ta çalışmak için müracaat kuyrukları oluştu...

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren SEK İşçi Federasyonu ile işbirliği yapan Türk-Sen’de başvurular bugün başladı.

Kıbrıslı Türklere Güney Kıbrıs’ta sendikalı istihdam sağlamak amacıyla Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren SEK İşçi Federasyonu ile işbirliği yapan Türk-Sen’de başvurular bugün başladı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı dün yaptığı basın toplantısında, başta turizm sektörü olmak üzere inşaat ve restoran sektöründe çalışmak üzere 8 bin kişinin istihdam edileceğini açıklamıştı. Arslan Bıçaklı, başvuru yapanlardan Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı isteneceğini vurgulamıştı.

Başvurunun bugün başlamasıyla sendika önünde kuyruklar oluşmaya başladı.

Kayıt yaptıranlar arasında çoğunluğu üniversite mezunları olmak üzere ağırlıklı olarak genç yaş grubu bulunuyor. Kadınlar da yoğun olarak iş başvurusunda bulunuyor.