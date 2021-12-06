Güney Kıbrıs’ta ciddi vaka artışı!

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 100 bin 991 test sonucunda 706 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 1 kişi de hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 100 bin 991 test sonucunda 706 yeni Koronavirüs vakası tespit edilirken, 1 kişi de hayatını kaybetti.
Hastanelerde tedavisi süren 116 hastanın 41’inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
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