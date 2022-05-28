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Güney Kıbrıs’ta Covid-19 önlemleri son buluyor

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Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ile hava ve deniz limanlarındaki kısıtlamalar da tamamen kalkıyor
Güney Kıbrıs’ta Covid-19 önlemleri son buluyor

Rum yönetiminin, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla bir süredir uyguladığı önlemleri 1 Haziran itibarıyla yürürlükten kaldırmaya karar verdiği,  bu kapsamda açık alanlarda maske kullanma zorunluluğu ile hava ve deniz limanlarındaki kısıtlamaların kaldırılacağı bildirildi.

Alihtia ve diğer gazetelere göre Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında aldığı karar uyarınca 1 Haziran’dan itibaren hastane, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri ve toplu taşıma araçları hariç açık ve kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor.

Aynı tarihten itibaren hava ve deniz limanlarında bugüne kadar uygulanan bütün kısıtlamalar kaldırılacak. Gelen bütün yolcular, geldikleri ülkelere bakılmaksızın aşı kartı veya koronavirüs geçirip iyileştiğini gösteren belge, negatif sonuçlu PCR veya antijen testi ibraz etmek zorunda olmayacak.

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