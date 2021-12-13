Güney Kıbrıs’ta Covıd-19 Tedbirleri Protesto Edildi

Larnaka’da önceki gün, Rum Hükümeti’nin aldığı Covid-19 tedbirleri, zorunlu Covid-19 testleri ve 6 yaş üstü kişilerde zorunlu maske kullanımının protesto edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bir grup vatandaşın pankartlarla ve “Ellerinizi çocuklarımızın üstünden çekin” şeklinde sloganlar atarak yolları kapattığını ve bölgeye polis ile çevik kuvvet gönderildiğini yazdı.

Gazete, eylemcilerin yolu kapatmasıyla trafikte kaos yaşandığını ve polisin yol kesmek durumunda kaldığını kaydederken, trafiğin saat 18.15 itibarıyla normale döndüğünü belirtti.



31 VATANDAŞ İLE 9 MAĞAZAYA CEZA KESİLDİ



Gazete, bir diğer haberinde ise polisin son 24 saatte yaptığı denetimlerde 31 vatandaş ile 9 mağazaya, Covid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta SafePass’ı olmayan kişilere 300 Euro ceza kesilirken; mağaza, lokanta vb ekonomik faaliyetlerde bulunulan yerlerde Covid-19 tedbirlerine uyulmadığının tespit edilmesi halinde, binanın metrekaresine göre 500 Euro ile 8 bin Euro arasında para cezası veriliyor.