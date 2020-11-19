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Güney Kıbrıs'ta Covid-19'dan bir ölüm daha

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Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs tedavisi gören bir hastanın daha hayatını kaybettiği haber verildi.
Güney Kıbrıs'ta Covid-19'dan bir ölüm daha

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs tedavisi gören bir hastanın daha hayatını kaybettiği haber verildi.

“Referans Hastanesinde” hayatını kaybeden kişinin, Limasol’daki huzurevinde kalan ve virüsün bulaşması sonucu hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki bir kadın olduğunu bildiren Rum haber kaynakları, kadının nihai ölüm sebebinin dolaşım sistemi rahatsızlıklarına bağlı olduğunu kaydetti.

KIBRIS’TA SON DURUM: TOPLAM VAKA SAYISI 8 BİNİ AŞTI

Kıbrıs genelinde toplam 8 bin 731 Koronavirüs vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 7 bin 711 Koronavirüs vakası bulunuyor. Toplam ölüm sayısı 42…

KKTC’de toplam vaka sayısı 1020’ye ulaşırken ölüm sayısı ise 5...

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