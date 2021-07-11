Güney Kıbrıs'ta Değirmenlik Kökenlilerden “Eylem”

“Kithrea” (Değirmenlik) kökenli Rumların, 16 Temmuz Cuma günü Değirmenlik Ay. Marina akşam ayini ile eşzamanlı bir de “anti işgal eylem” düzenleyeceği, eyleme Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis adına Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in konuşma yapacağı bildirildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre sözde “Belediye Başkanı” Petros Kareklas başkanlığındaki “Kithrea Belediyesi ve Kithrea Bölgesi Koordinasyon Komitesi” tarafından dün yapılan açıklamada, 16 Temmuz Cuma günü “Mia Milia”daki (Haspolat) Barış Gücü yetkilisine bir karar sureti verileceği kaydedildi.

Açıklamaya göre karar suretinin verilmesinin ardından, hemen yandaki Ay. Polidoru Kaymaklı kilisesinde, “Mesarya Pisoposu” Grigoriu yönetiminde akşam ayini düzenlenecek. Ayin sonrasında bir dakikalık saygı duruşu ile başlayacak konuşmalar bölümü yer alacak. Bu çerçevede Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Anastasiadis adına bir konuşma yapacak.