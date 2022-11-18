Güney Kıbrıs’ta dev anket: Hristodulidis açık ara önde

Rum Devlet Televizyonu (RİK), başkanlık seçimleri için ikinci büyük anketini kamuoyu ile paylaştı.
Ekim ve kasım aylarında bin 247 kişi üzerinde yapılan ankette, bağımsız aday eski dışişleri bakanı Nikos Hristodulidis, açık ara önde gidiyor…
RIK’ün dün akşam saatlerinde paylaştığı ankete göre, Hristodulidis yüzde 46’lık oy oranı ile seçimi ilk turdan kazanmaya çok yakın…
DİSİ Adayı Averof Neofitu yüzde 24 oy alırken, AKEL adayı Andreas Mavroyiannis ise yüzde 11 oyda kalıyor…
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