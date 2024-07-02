Güney Kıbrıs’ta devletin gelirlerinde artış

Güney Kıbrıs’ta 2024 yılının ilk beş ayındaki bütçe fazlasının 590,6 milyon euro olduğu, 2023 yılının aynı döneminde ise bu rakamın 322 milyon euro olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta 2024 yılının ilk beş ayındaki bütçe fazlasının 590,6 milyon euro olduğu, 2023 yılının aynı döneminde ise bu rakamın 322 milyon euro olduğu kaydedildi.

Bu rakamın Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın yüzde 1,9’una denk geldiğini yazan Alithia gazetesi, 2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında 2024 yılının Ocak-Mayıs dönemiyle toplam gelirlerin yüzde 14,9 yani 700,8 milyon euro artarak 5 milyar 394 milyona ulaştığını kaydetti.

Haberde bu rakamın 2023 yılının aynı döneminde ise 4 milyar 693 milyon olduğu ifade edildi.

Toplam giderlerin ise yüzde 9,9 arttığını ve 4 milyar 803 milyon euroya ulaştığını kaydeden gazete, 2023 yılının aynı döneminde ise giderlerin oranının 4 milyar 371 milyon euro olduğunu ekledi.