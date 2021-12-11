Güney Kıbrıs'ta Dış Ticaret Açığında Artış

Güney Kıbrıs’ta, 2020 yılının Ocak-Ekim döneminde 3 milyar 827 milyon Euro olan dış ticaret açığının 2021 yılının aynı döneminde 4 milyar 235 milyon Euro’ya ulaştığı haber verildi.
Haravgi gazetesi, 2021 yılının Ocak-Ekim dönemindeki toplam ithalat rakamının 6 milyar 812 milyon, aynı dönem yapılan ihracatın rakamının ise 2 milyar 577 milyon Euro olduğunu kaydetti.
Gazete bir önceki yıla göre 2021 yılında ithalatta yüzde 9.3, ihracatta ise yüzde 7’lik bir artış yaşandığını ekledi.
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