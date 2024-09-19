  • BIST 9922.18
  • Altın 2815.506
  • Dolar 34.0562
  • Euro 38.0071
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAGalatasaray o sponsorluğu askıya aldı

Güney Kıbrıs’ta doğum oranlarının düşüklüğü endişe yaratıyor

» »
Güney Kıbrıs’taki doğum oranının 2023 yılında yüzde 1.2’ye düştüğü belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta doğum oranlarının düşüklüğü endişe yaratıyor

Güney Kıbrıs’taki doğum oranının 2023 yılında yüzde 1.2’ye düştüğü belirtildi.

Alithia gazetesi, nüfus sorununun incelenmesi amacıyla Rum Meclisi’nde kurulan Ad Hoc Komitesi’nin dün gerçekleştirilen toplantısına ilişkin habere yer verdi.

Habere göre toplantıda sunulan verilerde, 2023 yılında doğum oranın yüzde 1.2’ye düştüğü ayrıca 20-25 yıl içerisinde Kıbrıslı Rumların nüfusunun yarıya ineceği de belirtildi.

Toplantıda düşük doğum oranıyla ilgili endişelerin de dile getirildiğini yazan gazete, 2022 yılında yüzde 2.1 olması gereken doğum oranının ise 1.37 şeklinde kaydedildiğini belirtti.

Habere göre toplantı sonrasında açıklamada bulunan DİSİ Milletvekili Prodromos Alambritis, toplantıda sunulan verilere atıfta bulunarak, son 25 yılda nüfusun değiştirilmesi konusunda verilerin altında kaldıklarını ifade etti.

Alambritis, nüfüsun yüzde 17.2’sinin 65 yaş üzeri, yüzde 15.4’nün ise 15 yaş altı olduğuna da dikkati çekti.

Ad Hoc Komite Başkanı Linos Papayiannis toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, nüfus konusunu ele alan ilgili birimin ocak ayından bu yana son şeklini almaya çalıştığını belirtti.

Kıbrıslı Rumların nüfusunun ileriki yıllarda yarıya ineceğine dair tehlikeyle ilgili soru üzerine Papayiannis, birçok bölge için büyük tehlikenin söz konusu olduğunu, çok sayıda- bunların yasa dışı olduğu anlamına gelmeksizin- yabancı uyruklunun da bulunduğuna dikkati çekti.

Papayiannis, Lefkoşa, Limasol ve Baf’ta 40’tan fazla bölgede, Kıbrıslı Rumların azınlık haline gelmesi tehlikesinin bulunduğunu da ifade etti.

DİKO Milletvekili Pavlos Milonas yaptığı açıklamada, doğum oranı düşüklüğü konusunun önüne geçilmesi amacıyla gençlere teşvik verilmesi gerektiğini söyledi.

DİPA Milletvekili Alekos Trifonidis ise, durumların artık sınıra dayandığını belirterek, hükümetin müdahalelerinin, sorunun göğüslenmesi açısından tatmin edici olmadığını da ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Türk sanık yakınları Limasol Kaza Mahkemesi’nde “olay çıkardı”13 Eylül 2024 Cuma 13:05
  • Aykut'a tahliye yok! İşte detaylar...11 Eylül 2024 Çarşamba 16:13
  • Güney Kıbrıs'ta yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı11 Eylül 2024 Çarşamba 13:20
  • Hellim konusunda İzleme Komitesi toplantısı yapılacak10 Eylül 2024 Salı 17:29
  • New York’ta üçlü görüşme çabası10 Eylül 2024 Salı 12:51
  • Rum Polisi 7 Dava Daha Dosyalıyor... Hedefte hangi iş insanları var?10 Eylül 2024 Salı 12:45
  • Simon Aykut Davası: Savunma, Müvekkilinin Kıbrıs Cumhuriyeti ile Bağlarını Vurguladı10 Eylül 2024 Salı 10:07
  • Simon Mistriel Aykut'un yargılanmasına 27 Eylül'de başlanacak09 Eylül 2024 Pazartesi 14:19
  • Rum Maliye Bakanlığı’ndan kara para araştırması09 Eylül 2024 Pazartesi 11:32
  • Ormanlık alanda ceset bulundu06 Eylül 2024 Cuma 15:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti