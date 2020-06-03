Güney Kıbrıs’ta Dün 3 Yeni Vaka Tespit Edildi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde yapılan 1473 test sonucunda 3 yeni vaka daha tespit edildiği ve toplam Covid-19 vaka sayısının 952’ye ulaştığı haber verildi.

Politis gazetesi, dün açıklanan vakaların bir ortaokul öğrencisi, gözaltında bulunan bir tutuklu ve yeme-içme sektöründe çalışan bir kişi olduğunu yazdı.

Testi pozitif çıkan öğrencinin Larnaka bölgesinden bir ortaokulun öğrencisi olduğunu yazan gazete, Rum Eğitim Bakanlığının, okulun dezenfekte edilmesinin ardından normal şekilde faaliyet göstereceğini açıkladığını iletti.

Testi pozitif çıkan tutuklunun ise, geçtiğimiz Pazar Limasol’da çıkan olaylarla ilgili olarak tutuklanan Hint uyruklu bir kişi olduğu ve tedbirler temelinde tek başına gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Yeme-içme sektöründe çalışan ve testi pozitif çıkan kişinin ise “Mağusa” bölgesinden olduğu belirtildi.

Referans hastanesi olarak bilinen “Mağusa” bölgesindeki hastanede 3 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydeden gazete, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde ise 3 hastanın sonulum cihazına bağlı olarak tedavisinin sürdüğünü ekledi.

RUM BAKANLAR KURULU BUGÜN TEDBİRLERLE İLGİLİ KARAR VERECEK

Öte yandan Politis ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulunun bugün gerçekleştireceği toplantısında, koronavirüsle mücadele edilmesi için alınan kısıtlayıcı önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesine dair 3’üncü aşamayla ilgili nihai kararların alınacağını yazdı.

Yeni aşamanın başlangıç tarihiyle ilgili olarak, önceden 9 Haziran tarihinin verildiğini anımsatan gazete, bunun havalimanlarının yeniden açılması ve turizm sezonunun yeniden başlamasına bağlı olarak, dönüm noktası addedildiğine işaret etti.

İlk turistlerin Haziran ayı sonunda Güney Kıbrıs’a gitmesinin beklendiğini yazan gazete, üçüncü gevşeme aşamasının iki-iki buçuk hafta sürmesinin beklendiğini belirtti.

Tedbirlerin gevşetilmesiyle ilgili 3’üncü aşama çerçevesinde, alışveriş merkezleri (AVM), spor salonları, havuzlar ve yaz okullarının açılmasının beklendiğini belirten gazete, tedbirlerin gevşetilmesi konusunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Bilim Kurulu’nun dünkü toplantısında ele alındığını ifade etti.

KARAYANNİS

Gazeteye göre Kıbrıslı Rum öğretim üyelerinden Petros Karayannis ise Rum kesiminin epidemiyolojik görüntüsüyle ilgili açıklamasında, bunun diğer ülkelerle kıyaslandığında çok iyi olduğunu savundu.

Salgınla ilgili yeni bir dalga olması ihtimali konusunda ise Karayannis, bunun, Arap ülkelerindeki artış ışığında dünkü toplantıda ele alındığını söyledi.

Sınır kapılarının açılması durumunda, bunun kendilerini meşgul edecek bir konu olduğunu öne süren Karayannis, bu ülkelerden öğrencilerin KKTC’ye gitme ihtimalini örnek gösterdi.

Karayannis, bu noktada, doğal olarak iki lider arasında hangi gelişmeler olacağını görmeyi bekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “15 Günde 17 Gevşeme” başlıklı haberinde, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle ilgili 3’üncü aşamanın 9-24 Haziran tarihleri arasındaki 15 günü kapsayacağını ve bilim kurulunun dün Anastasiadis’e, 15 günde 17 tedbirin gevşetilmesine dair bir öneri sunduğunu yazdı.

Gazete 9 Haziran tarihinden itibaren anaokulu, çocuk yuvası ve kreşlerin de yeniden faaliyete geçmesinin beklendiğini ekledi.