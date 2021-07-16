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Güney Kıbrıs’ta dün çeşitli bölgelerde darbe anma etkinlikleri yapıldı

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 Güney Kıbrıs’ta 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan cuntası tarafından Kıbrıs’ta gerçekleştirilen askeri darbenin yıldönümü nedeniyle dün düzenlenen çeşitli anma etkinlikleri ve açıklamalar Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.
Güney Kıbrıs’ta dün çeşitli bölgelerde darbe anma etkinlikleri yapıldı

 Güney Kıbrıs’ta 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan cuntası tarafından Kıbrıs’ta gerçekleştirilen askeri darbenin yıldönümü nedeniyle dün düzenlenen çeşitli anma etkinlikleri ve açıklamalar Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Rum Meclisi’nin, Yunan cuntası tarafından, Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 15 Temmuz 1974 darbesi ile 20 Temmuz Barış Harekatı’nı kınamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da özel bir oturum düzenlediği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, 15 Temmuz Yunan cuntası darbesine karşı direnenler ve hayatını kaybedenlerin dün anıldığını yazdılar.

İlk olarak, Güney Lefkoşa’daki “Ay.Konstantinu ve Eleni” Kilisesi’nde ayin düzenlendiğini ardından ise buradaki mezarlıkta hayatını kaybedenlerin anıldığını yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Başpiskopos II.Hrisostomos, RMMO ve ELDİK komutanları, Polis Genel Müdürü, siyasi parti başkanları ve temsilcilerinin burada darbe sırasında hayatını kaybedenlerin mezarlarına çelenk koyduklarını belirtti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ayin sonrasında yaptığı kısa açıklamada “bunun, hiçbir zaman silinmemesi gereken bir anma günü olduğunu” söyledi.

Anastasiadis, darbeye atıfta bulunarak, cuntanın hainliği ve işbirlikçilerinin, Kıbrıs’a haddi hesabı olmayan felaket getirdiğini belirtti.

Anastasiadis sözlerinin devamında, yaşanılan olaylardan ve öncesinden, yabancı güçlerin emirlerini yerine getiren bazı Rum ve Yunanlıların olduğundan ders çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Rum eski Meclis Başkanı Yannakis Omiru da yaptığı açıklamada darbe sırasında ölenleri anarak, ulusal birlikten de söz etti.

Kıbrıs sorununun çözümünden de söz eden Omiru, çözümün, “işgali” meşru hale getirmesi değil kaldırması, ayrıca temel özgürlükleri garanti altına alması gerektiğinden söz etti.

Omiru, çözümün, yabancı askerler, bölücü duvarlar, TC kökenli vatandaşlara dayalı olmaması gerektiğini de savundu.

RUM MECLİSİ’NDE ÖZEL OTURUM     

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Meclisi’nin Yunan cuntası tarafından, Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 15 Temmuz 1974 darbesi ile 20 Temmuz Barış Harekatı’nı kınamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da özel bir oturum düzenlediğini yazdılar.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de hazır bulunduğu özel oturumda, başta Meclis Başkanı Annita Dimitriu olmak üzere, siyasi parti başkanları ve temsilcilerinin de birer konuşma yaptığını belirtti.

Habere göre Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, demokrasi ve vatanın bölünmezliğini savunarak hayatını kaybeden kişilerin anılmasının, yıllara dayanan bir borcu teşkil ettiğini  aynı zamanda ulusal çıkarların savunulması ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” hayatta kalması için taşıdıkları büyük sorumluluğu anımsattığını söyledi.

Dimitriu, tarih bilgisi ve öğretilerin, nihai adalete erişilmesi mücadelesine yön vereceğini de belirtti.  

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, ELAM Milletvekili Linos Papayiannis, DİPA Başkanı Marios Karoyan, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Haralambos Theopemptu da meclis oturumunda birer konuşma yaparak darbe ve 1974 Barış Harekatını kınayarak genel olarak Kıbrıs sorunu, kapalı Maraş bölgesiyle ilgili gelişmelerden söz ettiler.    

STEFANU

Haravgi gazetesi AKEL’in dün akşam Lakadamya’da düzenlediği bir etkinlikte darbe ve Barış Harekatı sırasında hayatını kaybedenleri andığını yazdı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu burada yaptığı konuşmada, “çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini garanti altına almak için ilk sırada yer almaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Stefanu, ülkeyi nihai “bölünmeden” kurtarmak için zamanın değerlendirilmesi gerektiğini, Kıbrıs sorununun bugün içinde var  olduğu durumun eskisinden daha tehlikeli olduğunu da savundu.

Stefanu konuşmasında Türkiye’nin “provokasyonlarının” önlenmesi için inisiyatifler üstlenilmesi gerektiği şeklindeki görüşünü de yineledi.

DİĞER ANMA ETKİNLİKLERİ VE AÇIKLAMALAR

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün çeşitli bölgelerde yapılan darbe anma etkinliklerine ve sivil toplum örgütlerinin açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre, sözde “Omorfo Belediyesi”, Baf Belediyesi, OELMEK birer açıklama yaparak  1974’teki darbe ve Barış Harekatını kınadı.

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