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Güney Kıbrıs’ta Dün İki Yeni Koronavirüs Vakası Daha Tespit Edildi

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Güney Kıbrıs’ta Dün İki Yeni Koronavirüs Vakası Daha Tespit Edildi
Güney Kıbrıs’ta Dün İki Yeni Koronavirüs Vakası Daha Tespit Edildi

Güney Kıbrıs’ta dün, iki yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi; toplam vaka sayısı 937’ye yükseldi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 128 test yapıldığını ve tespit edilen iki vakadan birinin yurtdışından dönen Rumlardan biri olduğunu, diğerinin ise Baf Lisesi’nde öğretmen olduğunu yazdı.

Gazete, vaka sayılarının azalmasının mutluluk verici olduğunu; ancak her gün yeni vakalar tespit edilmeye devam edildiğini ve bunun da, virüsün hâlâ ülkede olduğunu hatırlattığını kaydetti.

EPİDEMİYOLOGLAR UYARDI: “KISITLAYICI TEDBİRLER GERİ GELEBİLİR”

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki bilim kurulunun, polisin ve Eğlence Merkezleri Sahipleri Birliği’nin, eğlence merkezleri ile sahillerdeki kalabalık nedeniyle endişeli olduğunu yazdı.

Hafta sonunda, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle eğlence merkezleriyle ilgili yalnızca iki şikayet yapıldığını kaydeden gazete, buna rağmen sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda sosyal mesafe kuralına uyulmadığının gözlemlendiğini belirtti.

Gazete, bilim kurulu üyesi Leondios Kostrikkis’in yaptığı açıklamada, durumun kontrolden çıkması halinde, kısıtlayıcı tedbirlerin yeniden uygulanacağı uyarısında bulunarak, bir pozitif vakanın kalabalık yerde bulunması durumunda, bu kişinin tespit edilmesinin zor olacağını söylediğini yazdı.

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