Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten dün bir kişi daha hayatını kaybederken, 40 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı da 396’ya ulaştı.

Alithia gazetesi, manşetten yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta koronavirüse yakalanan ve hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 13 olduğunu yazarken, 9 ölümün sadece koronavirüse bağlı olduğunu, diğer 4 pozitif vakanın ölümünün ise başka nedenlere bağlı olduğunu kaydetti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta bazı kişilerin hala koronavirüsü şaka gibi algılamakta ısrar ettiklerine ve bu kişilerin kortonavirüsün yayılmasının önlenmesi için uygulamaya konan yasaklama ve kısıtlamaları ihlal ederek, toplumun hayatını riske attıklarına da işaret etti.

Güney Kıbrıs’ta salgının yayılma hızının yüksek olduğunu da belirten gazete, şu an Güney Kıbrıs’ta virüsün en endişe verici yayılma merkezi olan Larnaka’ya bağlı Aradip Belediyesi’nden dün toplu numune alımlarının başladığını kaydetti.

Benzer bir prosedürün bugün Baf kazasında başlayacağını da yazan gazete, Baf’taki vakalarda son 24 saat içerisinde hissedilir bir azalma olmasına rağmen, Baf’ın risk içeren bir bölge olduğunu ifade etti.

Haberde, bu ay içerisinde Güney Kıbrıs’ta kutlanacak Paskalya’nın, her yıldan farklı olarak evinde kutlayacağı da kaydedildi.

Gazete “Her Gün Bir Kişiyi Kaybediyoruz” başlığıyla iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta dün koronavirüs yüzünden 64 yaşındaki bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini, vaka sayısının ise 40 kişi artış göstererek (İngiliz Üslerindeki 10 vaka da dahil olmak üzere) 396’ya ulaştığını yineledi.

Dün tespit edildiği açıklanan 40 yeni vakadan 29’unun, hali hazırda teyit edilmiş vakaların temaslarının takibe alınması sonucu tespit edildiğini yazan gazete, 2 kişinin seyahatten döndüğünü, 9 kişinin durumunun ise araştırılmakta olduğunu belirtti.

Yetkili makamlara dayanarak, 396 vakanın, toplam 9 bin 347 laboratuvar analizi gerçekleştirilmesi suretiyle tespit edildiğini de kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’ta ölüm sebepleri Covid-19 olan hastaların yaş ortalamasının 66 olduğunu, aynı zamanda bunların yüzde 86’sının erkek, yüzde 14’ünün ise kadın olduğunu yazdı.

Haravgi gazetesi ise haberinde, yeni tespit edilen vakaların içerisinde, Makarios Hastanesi’nde çalışan kişilerin bulunduğunu belirtti.

TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI

Haberde, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan 27 kişinin iyileştiği de belirtildi.

Şu an Güney Kıbrıs’ta “Mağusa” bölgesindeki hastanede 40 kişinin tedavi görmekte olduğunu ve bunlardan 5’inin yoğun bakımda tedavi görmekte olduklarını da kaydeden gazete, ikisi Limasol, 9’u da Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım üniteleri olmak üzere 11 kişinin de solunum cihazına bağlı şekilde tedavi görmekte olduğunu kaydetti.

6 kişinin geriye kalan hastanelerin servislerinde tedavi gördüğü de belirtilen haberde, 1 kişinin de Limasol Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü fakat solunum cihazına bağlı olmadığı belirtildi.

Gazeteye göre, Dr. Maria Loizu ise açıklamasında, tüm hastaların durumunun istikrarlı fakat kritik olduğunu dile getirdi.

ARADİP VE BAF’TA NUMUNE ALIMLARI

Gazete “Aradip’in Karantinaya Alınması İhtimali” başlıklı haberinde ise, Larnaka’ya bağlı Aradip bölgesinde, koronavirüs salgını yayılma zincirinin başlangıç aşamasında olduğunu, Baf’ta ise sona yaklaştığını yazdı.

Habere göre, Kıbrıs Üniversitesi Moleküler Viroloji Bölümü Öğretim Görevlisi Leondios Kostrikis ise “Alpha”ya açıklamasında, Aradip bölgesinde büyük bir problem tespit edilmekte olduğunu ve 3 gün içerisinde Rum Sağlık Bakanlığı’nın kararlaştırdığı ücretsiz muayenelerle vakaların araştırılması gerektiğine işaret etti.

Kostrikis, yapılacak araştırmaların sonucunda, bahse konu bölgede, salgınla mücadele konusunda gerekli kararların alınması gerektiğine işaret ederek, Artadip köyünün sınırlarının kapanması ihtimalini de göz ardı etmedi.

Haberde, koronavirüs kaptığını bilmeyen bazı kişilerin, etrafta dolaşarak bunu Aradip’te başkalarına bulaştırdığı da belirtildi.

Gazete, Baf’a bağlı Yeroşibu Belediyesi’nin de özel bir şirketle işbirliği içerisinde, belediye sınırları içerisinde, koronavirüsle ilgili testler gerçekleştirmeye başladığını kaydetti.

Fileleftheros gazetesi de haberinde, bölgede artış gösteren vakaların ardından, dün Aradip’te vatandaşlardan koronavirüsle ilgili numune alımına başlandığını yazdı.

Gazete, 39 teyit edilmiş koronavirüs vakasıyla temas etmiş kişilere bugün 150 test daha yapılacağını, ayrıca bugün Baf’ta da numune alımlarının başlayacağını ekledi.

Fileleftheros gazetesi de “Hastaneler Doluyor” başlıklı haberinde, tedavi için hastanelere başvuran hastaların sayısının artmakta olduğunu ve sağlık sisteminin sınırlarına dayanmakta olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsüne yakalanan ilk hastanın yoğun bakım ünitesine alınmasının 16 Mart tarihinde gerçekleştiğini ve o tarihten bu yana yalnızca bir hastanın solunum cihazından çıkarıldığını kaydeden gazete, düne kadar Rum kesimindeki hastanelerde koronavirüse yakalanan toplam 55 kişinin tedavi görmekte olduğuna dikkat çekti.

Gazete, Rum kesiminde doktorların, doğru planlamaların başka gecikme olmadan uygulanmaması halinde, hastanelerin baskıya dayanamayacağı uyarısında bulunduklarını da ekledi.

Politis gazetesi ise haberinde, Baf’ta yeni koronavirüs vakaları tespit edildiğini ve bölgedeki teyit edilmiş vaksa sayısının 130’a ulaştığını yazdı.

20 HASTAYA KLOROKİN

Gazete “20 Hastaya Klorokin Uygulaması” başlıklı bir haberinde ise, koronavirüse yakalanmış 20 hastanın şahsi doktorlarından reçete aldıklarını ve Genel Sağlık Sistemi aracılığıyla klorokin ile azitromisin ilaçları almaya başladıklarını yazdı.

Gazeteye göre, Rum Sağlık Sigortası Kurumu çalışanlarından Gnosia Ahniotu, konuyla ilgili açıklamasında, bu prosedürün geçtiğimiz Çarşamba günü normal bir şekilde uygulanmaya başladığını ve sürdüğünü dile getirirken, izlenen prosedürle ilgili bilgiler de aktardı.

Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, koronavirüs teşhisi konulan bir hastanın, eczaneye giderek klorokin istediğini yazdı.

Rum Sağlık Sigortası Kurumu’nun, koronavirüsü teşhisi konulan bir hastanın, Genel Sağlık Sistemine kayıtlı olmayan bir doktorun verdiği reçeteyle, bir eczaneye giderek klorokin istediğine dair bir şikâyet aldığını yazan gazete, Rum Sağlık Sigortası Kurumu çalışanlarından Gnosia Ahniotu’nun ise konuyla ilgili açıklamasında, eczacılardan, insanların eczaneye gidip klorokin istediklerine dair şikâyetler aldıklarını dile getirdi.

İHLALLER, KONTROLLER, BİR TUTUKLAMA, PARA CEZASI 150’DEN 300 EURO’YA ÇIKARILDI

Alithia gazetesinde yer alan haberde, Rum polisinin koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle dün 139 kişiyi rapor ettiği de belirtildi.

Tedbirleri ihlal edenlerle ilgili para cezasının 150 Euro’dan 300 Euro’ya çıkarılmasını öngören yasa tasarısının dün Meclis’ten geçtiğini kaydeden gazete, İngiliz Üsleri polisi ile Rum polisinin alınan tedbirler konusunda ortaklaşa kontroller yapmakta olduğunu da belirtti.

Gazete, Rum Çalışma Bakanlığı’nın dün yaşlılar ve hassas gruplarla ilgili kısıtlayıcı önlemlerin, devletin açıkladığı kısıtlayıcı önlemlerin geçerli olacağı süre zarfında uzatıldığını açıkladığını da belirtti.

Öte yandan, Rum polisinin koronavirüs testleri pozitif çıkan ve evde karantida olması gereken yabancı uyruklu bir çifti dün Güney Lefkoşa’da aradığını fakat herhangi bir sonuç alamadığını da yazan Fileleftheros, Larnaka Kaza Mahkemesi’nin ise, koronavirüs önlemlerini ihlal eden 52 yaşındaki bir kişiyi, 30 gün hapis ve 700 Euro para cezasına çarptırdığını belirtti.

Haberde, 52 yaşındaki şahsın, 1 Nisan’da Larnaka’da gerçekleşen olayda, bir yakınına para cezası kesilmesi dolayısıyla polise saldırdığı ve vurduğu anımsatıldı.