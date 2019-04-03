Güney Kıbrıs'ta düzenlenen turnuvayaKıbrıslı Türk tenisçiler damga vurdu

14 yas kızlarda Tansel Şık rakibi Yuman Faysal'ı finalde yenerek 14 yas kızlarda şampiyon olmuştur.
16 yas kızlarda Meril Sonakın rakibi Marina Bampaliouta'yı 6-3/6-3 yenerek şampiyon oldu.
16 yas erkeklerde yarı finalde iki Kıbrıslı Türk tenisçimiz Berke Can Ekinci ve Derin Samioğlu karşılaştı ve maçı 6-4/6-1 Derin kazanarak adını finale yazdırdı. Final maçına çıkamayan Derin Samioğlu hükmen yenik sayılarak turnuvayı 2. Olarak tamamladı.
12 yas kızlarda Selin Önal yarı finalde Rakibi İlina Terry ye 6-4/5-7/6-1 lik skorlarla 3 sette kaybederek turnuvaya yarı final de veda etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.