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Güney Kıbrıs'ta ekonomi kalkınma modelinin değiştirilmesi

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Güney Kıbrıs’ta düzenlenen Economist toplantısı çerçevesinde, Kıbrıs Rum ekonomisinin kalkınma modelinin değiştirilmesi gerekliliğinin ele alındığı belirtildi.
Güney Kıbrıs'ta ekonomi kalkınma modelinin değiştirilmesi

Haravgi gazetesi, Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Yeorgiadis’in toplantıya göndermiş olduğu kayıt altına alınan mesajına yer verdi.

Habere göre Yeorgiadis, Yunanistan-Güney Kıbrıs arasındaki ilişkinin, Doğu Akdeniz’deki jeopolitik dengeleri değiştirecek olan EuroAsia Interconnector veya EastMed projelerinin ötesinde yatırımlarla daha fazlasını yapabileceğini belirtti.

Invest Cyprus Başkanı Evgenios Evgeniu, mevcut planlamaların daha etkili ve daha çabuk hayata geçirilmesi gerektiğine ilişkin görüşünü dile getirdi.

Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) eski Başkanı Fidias Pilidis, Kıbrıs ekonomi kalkınma modelinin değiştirilmesi gerekliliğinden söz etti.

Pilidis ekonominin kalkınmasına katkı koyacak uzun vadeli bir planının hayata geçirilmesi konusunda ciddi bir çabanın sarf edilmesi gerektiğinden de bahsetti.

Neapolis Baf Üniversitesi Rektörü Pantelis Sklias ve CIFA Başkanı Andreas Yiasemidis de konuşma yaparak ekonomiye ilişkin görüşlerini ortaya koydular.

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