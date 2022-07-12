Güney Kıbrıs'ta elektrik fiyatlarına %24 civarında artış bekleniyor

Kıbrıs Elektrik Kurumu (AİK, EAC) Sözcüsü Christina Papadopoulou salı günü Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, Kıbrıs Elektrik Kurumunun fiyatlandırma planlarının önümüzdeki günlerde Kıbrıs Enerji Düzenleme Kurumu tarafından onaylanmasının beklendiğini söyledi.

Papadopoulou, elektrik fiyatlarındaki artışla ilgili bir soru üzerine, AİK’in henüz resmi verilere sahip olmadığını ve kesin artış oranını bilmediğini, ancak artışın %24 civarında olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Yetkili, "Geçen ay yakıt fiyat ayarlamasında ve petrol fiyatlarında büyük bir artış oldu ve aynı zamanda AİK’in baz oranlarında da artış söz konusu" dedi.

Ödeme gücü olmayan kişiler için ödeme planları sunulup sunulmayacağı sorusuna Papadopoulou, AİK’in gerçekten zor durumda olan insanlar için her zaman kolaylıklar sağladığını hatırlattı. Ayrıca, ön hat müşteri hizmetleri görevlilerinin zor durumdaki müşterilere kolaylık sağlamak ve aynı zamanda borç bakiyesini azaltmak için ödeme planları hazırladığını açıkladı.

Savunmasız nüfusla ilgili olarak Papadopoulou, hükûmet tarafından belirlenen 08 kodlu özel fiyatlandırmanın yürürlükte olduğunu kaydederek söz konusu nüfus gruplarının tarifelerinin diğer müşterilere göre yaklaşık %20 daha düşük olduğunu söyledi.

Papadopoulou ayrıca, tüm konut müşterileri tarifelerinde KDV oranının düşürülmesinin yürürlükte olduğunu belirterek, konut müşterileri için KDV oranının %19'dan %9'a düşürüldüğünü ve ağustos sonuna kadar indirimli kalacağını kaydetti. Ayrıca, hassas gruplar için KDV oranının %5'e düşürüldüğünü de sözlerine ekledi.

Kurum tarafından önlem alınıp alınmayacağına ilişkin bir başka soruyu yanıtlayan Papadopoulou, AİK’in pandemi döneminde tüm müşterilerinin tarifelerinde 10 ay boyunca %10'luk bir indirim teklif ettiğini ve bunun 53 milyon avroya tekabül ettiğini söyledi.

AİK Sözcüsü son olarak, "Bu, devlete ve ekonomiye geri verilen AİK parasıdır. Kurum tüm malî imkânlarını zorlamıştır. AİK’in uygulanması gereken bir kalkınma programı var, sistemimizin güvenilirliğini sağlamalıyız. Kesintisiz ve güvenilir elektrik arzı sağlayabilmemiz için sistemi güçlendirmeye ve şebekemizi modernize etmeye kesinlikle devam etmeliyiz." açıklamasında bulundu.