  • BIST 2.443,77
  • Altın 975.604
  • Dolar 16.7259
  • Euro 17.4609
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Güney Kıbrıs’ta elektrik fiyatlarındaki artış masaya yatırıldı

» »
Güney Kıbrıs’ta elektrik fiyatlarındaki artış ve bunun özellikle az gelirli kesimlere etkisinin dün Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen toplantıda ele alındığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta elektrik fiyatlarındaki artış masaya yatırıldı

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında dün gerçekleştirilen ve enerji konusunda yetkili bakan ve kurumların katıldıkları toplantıda, elektrik ücretlerinden indirim yapılması yönünde herhangi bir karar alınmadığını yazdı.

Gazete, hali hazırda alınan ve 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak kararların gözden geçirildiğini, toplantı sonrasında yapılan açıklamada ise, yeni önlemlerin 31 Ağustos tarihinden sonrası için öngörüldüğü belirtilirken 31 Ağustos tarihinden sonrası için yapılan öneriler arasında, az gelirli kesimlere elektrik enerjisi ödemelerinde kullanılması için kupon verilmesinin de yer aldığını aktardı.

- Enflasyon oranında yeni rekor

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Güney Kıbrıs’ta Haziran ayında enflasyonunun yüzde 9,1 ile yeni bir rekor kırdığını yazdı.

Gazete, Avrupa İstatistik Enstitüsü’nün (Eurostat) verilerine göre Güney Kıbrıs’ta Haziran ayında enflasyon oranının yüzde 9,1’e ulaşarak rekor kırdığını, aylık bazda ise yüzde 1,2 oranında artış kaydedilmiş olduğunu belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • RMMO’da 20 yılda 21 ölümlü kaza!01 Temmuz 2022 Cuma 12:28
  • Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri01 Temmuz 2022 Cuma 12:09
  • Güney Kıbrıs'ta İşsizlik oranları açıklandı01 Temmuz 2022 Cuma 12:06
  • Kasulidis: “Sıfır asker, sıfır garanti sloganı Türk sloganıdır”30 Haziran 2022 Perşembe 15:13
  • İki yangın söndürme uçağı Güney Kıbrıs’a ulaştı30 Haziran 2022 Perşembe 14:52
  • Helikopterden düşen RMMO askeri hayatını kaybetti30 Haziran 2022 Perşembe 14:31
  • Limasol’daki hafif bir sismik aktivite cumartesi gününden beri sürüyor30 Haziran 2022 Perşembe 12:10
  • Anastasiadis NATO çalışma yemeğinde Kıbrıs sorununun barışı tehdit eden bir "açık yara" olduğunu söyledi ve Erdoğan ile de görüştü30 Haziran 2022 Perşembe 12:07
  • Nikos Anastasiadis AB-NATO yemeğinde konuştu30 Haziran 2022 Perşembe 10:38
  • Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis: İlk önce çözüm...29 Haziran 2022 Çarşamba 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti