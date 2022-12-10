  • BIST 5.005,30
  • Altın 1075.667
  • Dolar 18.6377
  • Euro 19.6256
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Güney Kıbrıs'ta Elektrik Kesintileri Kaçınılmaz

» »
Rum Elektrik İdaresi (AİK) çalışanlarının 14 Aralık’tan itibaren Dikelya’daki elektrik santralinin 10 buhar türbininden 6’sındaki hiçbir faaliyete katılmama kararlarını hayata geçirmeleri halinde elektrik kesintilerinin kaçınılmaz olacağı bildirildi.
Güney Kıbrıs'ta Elektrik Kesintileri Kaçınılmaz

Alihtia’nın haberine göre 14 Aralık’tan itibaren toplam elektrik enerjisi üretiminin 770 megavata düşecek. Bu, mevcut koşullarda tüketicinin ihtiyacını karşılayacak bir miktar ancak son günlerde talebin en yüksek olduğu 17.00-20.00 saatleri arasında kullanılan enerji 645-670 megavat civarında.


Havaların soğuması halinde 770 megavatın Güney Kıbrıs’ın enerji ihtiyacını karşılayamayabileceği ve elektrik enerjisi kesintilerinin kaçınılmaz olacağı değerlendiriliyor. Talebin yüksek olduğu zaman diliminde oluşacak 20-30 dakikalık elektrik kesintilerinden en çok Lefkoşa’nın Rum kesimi, Larnaka ve Mağusa bölgelerinin etkileneceğine işaret edildi.

Dikelya santralinin işletilmesi için 1 Ocak 2020 -31 Aralık 2023 döneminde verilen 18 saatin Ocak 2022’de tükendiği ve AB’nin çevre kirliliği yaratan santrallerin kapatılması tüzüğüne uyum maksadıyla 6 ünitenin kapatılacak olmasına AİK’te örgütlü sendikalar karşı çıkıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Larnaka Havalimanı’nda 6 buçuk kilo hintkeneviri ele geçirildi08 Aralık 2022 Perşembe 17:10
  • Mavroyannis Kıbrıslı Türk-Rum gençlerle bir araya geldi08 Aralık 2022 Perşembe 16:35
  • Güney Kıbrıs AB’de yolcu artışı sıralamasında ikinci sırada08 Aralık 2022 Perşembe 16:11
  • Dikelya Elektrik Santrali’ndeki 6 ünitede üretim duruyor08 Aralık 2022 Perşembe 11:54
  • Güney'de tedavi görenlerin sayısı 100'ü geçti!07 Aralık 2022 Çarşamba 18:52
  • Rum basını: Güney Kıbrıs'ın en iyi müttefiki Brüksel07 Aralık 2022 Çarşamba 15:50
  • Baf’ta iki grup arasında kavga: 2 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı07 Aralık 2022 Çarşamba 15:11
  • "Barikata dalan Kıbrıslı Rum 30 gün için hapiste"07 Aralık 2022 Çarşamba 12:24
  • Güney Kıbrıs'ta kayıtlı işsiz sayısının 15 bin 309 olarak açıklandı06 Aralık 2022 Salı 19:53
  • 21 Aralık “Kanlı Noel”i Büyükelçiliği önünde sessiz nöbetle protesto edecekler06 Aralık 2022 Salı 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti