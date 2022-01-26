  • BIST 1.959,30
  • Altın 795.17954
  • Dolar 13.612
  • Euro 15.3714
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Güney Kıbrıs’ta Elektrik Kurumu Tekeline Son Veriliyor

» »
Güney Kıbrıs’ta Elektrik Kurumu Tekeline Son Veriliyor
Güney Kıbrıs’ta Elektrik Kurumu Tekeline Son Veriliyor

Güney Kıbrıs’taki Elektrik Kurumu (AİK) tekeline son verileceği ve serbest piyasa açılımının gündemde olduğu bildirildi.


Alithia gazetesi, Rum Başkanlık Sarayı’nda dün, Enerji Bakanı Natasa Pilidu, Enerji Nakil Sistemi Müdürü (DSMK) Stavros Stavrinos ve Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini ve sonbaharda serbest piyasa için görüşme yapıldığını yazdı.


Haberde, yeni düzende üç Kamu İktisadi Teşebbüsü’nün (AİK, RAEK ve DSMK) yer almasının öngörüldüğü ifade edildi.
 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UNFICYP Raporu Çerçevesinde Danışman Atanması Gündemde26 Ocak 2022 Çarşamba 15:36
  • Kasulidis Kuveyt Dışişleri Bakanı İle Görüştü25 Ocak 2022 Salı 17:13
  • Neofitu, Mısır Büyükelçisiyle Görüştü25 Ocak 2022 Salı 16:49
  • KKTC’deki Seçim Sonuçlarıyla İlgili Rum Basınındaki Haberler25 Ocak 2022 Salı 16:31
  • “Test To Stay” Denetimi Velilere Geçti25 Ocak 2022 Salı 15:52
  • Rum Eğitim Bakanı Paris’te Toplantıya Katılacak24 Ocak 2022 Pazartesi 18:09
  • Kasulidis Brüksel’de Temaslarda Bulunacak24 Ocak 2022 Pazartesi 17:54
  • Elpis Gitti Ancak Geri Gelecek24 Ocak 2022 Pazartesi 17:34
  • Güney' de Uyuşturucu Alışverişine Suçüstü24 Ocak 2022 Pazartesi 17:13
  • KKTC’ deki Seçim Sonuçları Rum Basınına Yansıdı24 Ocak 2022 Pazartesi 16:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti