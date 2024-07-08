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Güney Kıbrıs’ta elektronik sigara ilkokullara bile girdi

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Güney Kıbrıs’ta elektronik sigaranın ilkokullara bile girdiği ifade edildi.
Güney Kıbrıs’ta elektronik sigara ilkokullara bile girdi

Güney Kıbrıs’ta elektronik sigaranın ilkokullara bile girdiği ifade edildi.

Alithia gazetesi, Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nde dün toplantı yapıldığını ve öğretmen Loizos Loizu’nun, ilkokul çocukları arasında elektronik sigara kullanımının yaygınlaştığını ve geleneksel sigara kullanımı azalmış görünse bile, çeşitli aromaları bulunması ve normal sigara gibi koku bırakmaması nedeniyle daha cazip olan elektronik sigara kullanımının arttığını söylediğini yazdı.

Habere göre Loizu, çocukların bu ürünleri internetten bile alabildiğini ve milletvekillerinin, bu durumun önüne geçilmesi için bir an önce tedbir alması gerektiğini kaydetti.

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