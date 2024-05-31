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Güney Kıbrıs’ta en çok ölüm dolaşım bozukluğundan kaynaklandı!

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Güney Kıbrıs’ta 2022’de gerçekleşen ölümlerin (yerli ve ziyaretçi) yüzde 1,6 oranında artarak 2021’deki 7 bin 336’dan 7 bin 404’e yükseldiği bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta en çok ölüm dolaşım bozukluğundan kaynaklandı!

Alithia’nın Rum İstatistik Dairesi tarafından dün açıklanan verilere dayandırdığı habere göre bahse konu dönemde ölenlerin yüzde 52,3’ü erkek ve yüzde 47,7’si kadın.  En çok ölüme sebep olan hastalık yüzde 28,5 ile dolaşım bozukluğu oldu. Onu, yüzde 24,0 ile neoplazma (tümör), yüzde 9,5 ile solunum sistemi, yüzde 7,6 ile endokrin bezleri, beslenme ve metabolizma hastalıkları, yüzde 4,7 ile de travmalar ve dış sebepli zehirlenmeler izledi.

 

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