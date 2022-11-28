  • BIST 4.923,35
  • Altın 1054.709
  • Dolar 18.6284
  • Euro 19.4504
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Güney Kıbrıs'ta enfeksiyonlarında artış

» »
Güney Kıbrıs’ta solunum ve gastroenterit enfeksiyonlarında artış gözlemlendiği belirtildi.
Güney Kıbrıs'ta enfeksiyonlarında artış

Fileleftheros gazetesi “ Kıbrıs’ta Enfeksiyon Kokteyli” başlıklı haberinde grip, koronavirüs,  RSV virüsü (Respiratuar Sinsisyal Virüs) ve diğer solunum ve gastroenterit enfeksiyonlarında artış gözlemlendiğini, hastanelerin pediatri, göğüs hastalıkları, patoloji hatta Covid-19 bölümlerinin dolduğunu yazdı.

Uzmanların, hava değişimi, sıcaklıkların düşmesi, kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesine bağlı olarak hastalıkların arttığına dikkati çektiğini yazan gazete uzmanların ayrıca panik olacak bir durumun söz konusu olmadığını ancak tedbirlerin de elden bırakılmaması şeklinde telkinde bulunduğunu belirtti.

Habere göre uzmanlar ayrıca gerek koronavirüs gerekse diğer enfeksiyonlar nedeniyle tedavi altında bulunan yaşlı sayısında artış gözlemlendiğini belirterek her gün bir kişinin koronavirüsten öldüğüne de dikkati çekti.

Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Dairesi Basın Sözcüsü Haralambos Harilau koronavirüs ile ilgili veriler hakkında yaptığı açıklamada  Kovid-19 bölümlerindeki hasta sayısında, son günlerde bir artış eğilimiyle birlikte, günlük bazda 75-80 kişi olduğunu ifade etti.

Harilau açıklamasında ayrıca solunum ve gastroenterit enfeksiyonlarına neden olan RSV vakalarında artış gözlemlediklerini söyledi.    

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Mağusa Bölgesi”nde su kuşları yetiştirilen iki çiftlikte kuş gribi tespit edildi26 Kasım 2022 Cumartesi 18:09
  • Rum Başsavcılığı: Mahkûmların emriyle cinayetler işleniyor26 Kasım 2022 Cumartesi 16:50
  • Güney’de ekim sonuna kadar 139 bombalama ve kundak olayı meydana geldi26 Kasım 2022 Cumartesi 15:11
  • Güney Kıbrıs’ta son 4 yıl içerisinde 20 kadın cinayeti işlendi26 Kasım 2022 Cumartesi 12:38
  • Petridis: Doğu Akdeniz'in istikrar kapısıyız25 Kasım 2022 Cuma 17:12
  • Güney'de koronavirüs 7 can aldı!25 Kasım 2022 Cuma 15:58
  • Güney'de bir eve bomba konup patlatıldı25 Kasım 2022 Cuma 15:45
  • Herkesi Dinletmiş!25 Kasım 2022 Cuma 13:04
  • Çıdan’ın öldürülmesindeki esas şüpheli cezaevinde olay çıkardı25 Kasım 2022 Cuma 13:01
  • RMMO “MEDUSA-12/2022” tatbikatına katıldı24 Kasım 2022 Perşembe 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti