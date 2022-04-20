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Güney Kıbrıs'ta Enflasyon Beklentisi

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Güney Kıbrıs'ta Enflasyon Beklentisi
Güney Kıbrıs'ta Enflasyon Beklentisi

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Rusya’nın Ukrayna işgali sebebiyle tüm dünyada enflasyon rakamlarında yaşanacak artış oranlarına ilişkin beklentilerini yayınlarken, Güney Kıbrıs için bu oranı yüzde 5,5 olarak açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Uluslararası Para Fonu IMF’nin dünya genelinde 2022 yılı için öngördüğü ekonomik verileri açıkladığını, bu verilere göre Güney Kıbrıs’ta yüzde 5,5’lik bir enflasyon beklendiğini yazdılar.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın kalkınma hızının ise yüzde 2,1’le sınırlı kalmasının öngörüldüğünü de aktardı.

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