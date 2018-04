Rum Sağlık Bakanlığı’nın, “Narkotik Karşıtı Konsey” ile işbirliği çerçevesinde, uyuşturucu bağımlılarının steril şırıngalara kolayca ulaşabilmesi için Güney Kıbrıs’taki tüm bölgelere otomatlar yerleştirildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, söz konusu otomatların haftanın her günü ve günün her saati işlevde olduğunu yazdı.

Habere göre, bu uygulamayla, özellikle Hepatit C ve HIV gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi hedefleniyor.

Gazete, otomatların Lefkoşa, Limasol, Larnaka, “Mağusa bölgesi” ve Baf olmak üzere beş büyük şehre yerleştirildiğini yazdı.