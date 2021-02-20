Güney Kıbrıs'ta eş zamanlı eylemler yapılıyor (VİDEO)

Kıbrıs'ın Güneyinde birçok kentte Anastasiadis hükümeti uygulamaları sokağa çıkma yasağına rağmen protesto edildi. Eylemlerde Türkçe pankartların açılması da dikkatlerden kaçmadı..
Lefkoşa’nın güneyinde binlerce kişi, adanın bölünmüşlüğüne, otoriterleşmeye, yolsuzluklara, başarısız pandemi yönetimine ve polis şiddetine karşı “Os Dame-Buraya Kadar” sloganı altında eylem gerçekleştiriyor.
Eylemler Lefkoşa, Limasol, Larnaka ve Baf kentlerinde aynı anda düzenleniyor...
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