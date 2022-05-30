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Güney Kıbrısta ev içi şiddette artış

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Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki ev içi şiddet olayları rakamlarının, 2021 yılının ilk beş ayına oranla bu yıl yine aynı yüksek seviyede olduğunu yazdı.
Güney Kıbrısta ev içi şiddette artış

Kıbrıs'ın güneyinde, ev içi şiddet olaylarının “dört nala” gittiği belirtildi. Fileleftheros gazetesi, ev içi şiddet olayları rakamlarının, 2021 yılının ilk beş ayına oranla bu yıl yine aynı yüksek seviyede olduğunu yazdı.

Gazete aile içi şiddet olaylarına ilişkin mahkemelerde, genellikle kadınların, eşlerin ve partnerlerin maruz kaldığı şiddet, tehdit ve saldırı olaylarının ele alındığını yazdı. Habere göre Limasol Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Leftheris Kiriaku gazeteye yaptığı açıklamada sene başından bu yana, 280 aile içi şiddet olayı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

Kiriaku, bu olaylardan 84’nün mahkemeye intikal ettiğini, 69 kişinin tutuklandığını, 73 kişi hakkında uzaklaştırma kararı alındığını belirtti. Kiriaku 2021 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilen 117 olaydan 31’nin geri çekildiğini bunun da yüzde 27 veya 28’e denk geldiğini ifade etti.

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