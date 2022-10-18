Güney Kıbrıs'ta fakirlik sınırındaki kişilerin sayısı azaldı

Güney Kıbrıs’ta fakirlik sınırında olan kişilerin sayısının 2021 yılında azalma kaydettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta fakirlik sınırında yaşayan kişi sayısının 2020 yılında 156 bin kişiyle yüzde 17,6 oranında olduğunu, bu sayının 2021 yılında 2 bin kişi azalarak 154 bine ve yüzde 17,3 oranına gerilediğini yazdı. Gazete, bu oranın kişi başı 10 bin 11 Euro geliri olan kesimi kapsadığını ve 2022 yılının pahalılığını da yansıtmadığını vurguladı.