  • BIST 3.828,57
  • Altın 988.923
  • Dolar 18.5837
  • Euro 18.3352
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Güney Kıbrıs'ta fakirlik sınırındaki kişilerin sayısı azaldı

» »
Güney Kıbrıs'ta fakirlik sınırındaki kişilerin sayısı azaldı
Güney Kıbrıs'ta fakirlik sınırındaki kişilerin sayısı azaldı

Güney Kıbrıs’ta fakirlik sınırında olan kişilerin sayısının 2021 yılında azalma kaydettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta fakirlik sınırında yaşayan kişi sayısının 2020 yılında 156 bin kişiyle yüzde 17,6 oranında olduğunu, bu sayının 2021 yılında 2 bin kişi azalarak 154 bine ve yüzde 17,3 oranına gerilediğini yazdı. Gazete, bu oranın kişi başı 10 bin 11 Euro geliri olan kesimi kapsadığını ve 2022 yılının pahalılığını da yansıtmadığını vurguladı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis, Vatikan yolcusu, Papa ile görüşecek18 Ekim 2022 Salı 11:31
  • 2023 Rum başkanlık seçimine 7 milyon Euro bütçe ayrıldı17 Ekim 2022 Pazartesi 13:21
  • Şans eseri sürücü hafif yaralarla kurtuldu17 Ekim 2022 Pazartesi 13:04
  • “Lisi” (Akdoğan) sözde muhtarı İngiliz Üslerinden güvenliğin sağlanmasını istiyor17 Ekim 2022 Pazartesi 11:14
  • Yağışlı hava güney Kıbrıs'ta da etkili oldu17 Ekim 2022 Pazartesi 10:24
  • Rum yönetimi, KKTC’nin uluslararası toplantılara katılma girişimleri ve Maraş'taki gelişmelerde rahatsız16 Ekim 2022 Pazar 14:38
  • Petridis: Yunanistan’ın savunma kabiliyeti Kıbrıs’ı da kapsar16 Ekim 2022 Pazar 13:08
  • Kasulidis’ten Hristodulidis ve Kıbrıs Türk tarafına eleştiriler15 Ekim 2022 Cumartesi 19:06
  • Avrupa Enerji Komiseri, EuroAsia Interconnector projesinin “tarihi bir olay” olduğunu söyledi15 Ekim 2022 Cumartesi 18:45
  • Batık krediler Temmuz’da 2,85 milyar Euro’ya geriledi15 Ekim 2022 Cumartesi 17:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti