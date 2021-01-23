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Güney Kıbrıs'ta filyasyon sistemi bozuldu!

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Güney Kıbrıs’ta arızalanan filyasyon sistemi, kişilere “pozitif vakalar ile yakın temaslısınız” mesajları gönderdi.
Güney Kıbrıs'ta filyasyon sistemi bozuldu!

Güney Kıbrıs’ta arızalanan filyasyon sistemi, kişilere “pozitif vakalar ile yakın temaslısınız” mesajları gönderdi.

Rum haber kaynakları görüntülerini de yayınladığı hatalı mesajların, ortalığı karıştırdığını bildirdi.

Rum İnovasyon Müsteşarlığı açıklama yaparak koronavirüs filyasyon sisteminde iyileştirme yapılırken teknik arıza meydana geldiğini ve fark edildiği anda düzeltildiğini açıkladı.

Müsteşarlık, açıklamasında, hatalı SMS alan kişilere düzeltme mesajları gönderileceği bilgisi verilerek önceki mesajların dikkate alınmaması istendi ve meydana gelen kargaşa nedeniyle halktan özür dilendi.

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