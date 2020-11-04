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Güney kıbrıs'ta gece sokağa çıkmak yasaklandı!

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Güney Kıbrıs’ta günlük vaka sayılarında ciddi artış görülmesi nedeniyle yeni kısıtlama kararları alındı.
Güney kıbrıs'ta gece sokağa çıkmak yasaklandı!

Güney Kıbrıs’ta günlük vaka sayılarında ciddi artış görülmesi nedeniyle yeni kısıtlama kararları alındı.

Güney Kıbrıs’ta alınan kısıtlamalar şöyle:

  • Evlerde en fazla on kişi bulunabilecek.
  • On kişinin üzerindeki misafirlikler yasaklandı.
  • Gece 23.00- Sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı.
  • Kiliselerde en fazla 75 kişi ile ayin yapılabilecek
  • Spor şampiyonalarının seyircisiz yapılacak.
  • Oyun alanları iç mekanda 50, dış mekanda 150 kişiye kadar olacak şekilde düzenlenmeli
  • Doğum günü partileri en fazla 10 kişiye kadar yapılabilecek
  • Spor salonlarında soyunma odalarının kullanılması yasaklandı.    

Tedbirleri açıklayan Rum Lider Nikos Anastasiadis, bugün sadece bir lider olarak değil, sevdiklerinin kaderini dert edinen bir baba olarak vatandaşa seslendiğini söyledi.

Hayat tarzının ani değişiminden kaynaklanan psikolojik ve fiziksel yorgunluğu tam olarak anladığını söyleyen Rum Lider, “Vatandaşların, özellikle gençlerin, hak ettikleri şeyden mahrum kalmalarını istediğinizde ne kadar zor olduğunu anlıyorum. İşte bu yüzden bugünkü müdahalem kimseyi suçlamak değil ama herkesin yaşam hakkını korumak içindir. Bugün sevdiklerinin kaderini dert eden baba, dede, hemcinslerinin kaderini dert eden bir anne baba olarak müdahale ediyorum” açıklamasında bulundu.

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