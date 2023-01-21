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Güney Kıbrıs’ta geçen sene 244 genç bağımlılık tedavisi aldı

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Güney Kıbrıs’ta geçen sene 244 genç bağımlılık tedavisi aldı
Güney Kıbrıs’ta geçen sene 244 genç bağımlılık tedavisi aldı

Güney Kıbrıs Polisi Narkotik Şube (İKAN) ekiplerinin son 4 yılda bir tonun üzerinde hintkeneviri ile 97 kilo kokain ele geçirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, geçen yıl 15-34 yaş aralığındaki kişilerin hintkeneviri kullanımında artış kaydedildiğini ve 13-24 yaş aralığındaki 224 gencin bağımlılık tedavisi gördüğünü yazdı.

Haberde, uyuşturucu türlerinin Güney Kıbrıs’a en çok limanlardan, havaalanlarından veya posta aracılığıyla girdiği ve polisin 2023 yılında tedbirlerini artıracağı ifade edildi.

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