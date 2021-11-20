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Güney Kıbrıs’ta Gençlerin En Büyük Endişesi İşsizlik

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Güney Kıbrıs’ta Gençlerin En Büyük Endişesi İşsizlik
Güney Kıbrıs’ta Gençlerin En Büyük Endişesi İşsizlik

 Rum Gençlik Örgütü tarafından gençler arasında gerçekleştirilen bir araştırma, gençlerin en büyük endişesinin işsizlik olduğunu ortaya koydu.


Haravgi gazetesinin haberine göre, Temmuz-Ağustos ayları arasında yaşları 14 ila 35 arasında olan bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların yüzde 48’i en büyük endişelerinin iş bulmak olduğunu dile getirdiler.


Aynı araştırmaya göre her 10 gençten 6’sı, eğitim ve çalışma hayatında Korona salgınının getirdiği yeni koşullara uyum sağlamakta zorlandıklarını belirtirlerken, yine aynı oradan genç, psikolojik durumlarının kötü yönde etkilendiğini vurguladı.


Katılımcıların yüzde 70’inin, hayat şartlarından memnun olduklarını da dile getirdikleri belirtilen araştırmada, bu oranın bir önceki araştırmada yüzde 85 olduğunun da altı çizildi.

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