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Güney Kıbrıs’ta Genel Seçim 30 Mayıs’ta

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Güney Kıbrıs’ta genel seçimin 30 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta Genel Seçim 30 Mayıs’ta

Güney Kıbrıs’ta genel seçimin 30 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, seçmen kütüklerine kayıtların 2 Nisan’a kadar yapılacağının kaydedildiğini yazdı.

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