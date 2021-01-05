Güney Kıbrıs’ta Genel Seçim 30 Mayıs’ta

Güney Kıbrıs’ta genel seçimin 30 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.
Fileleftheros gazetesi, Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, seçmen kütüklerine kayıtların 2 Nisan’a kadar yapılacağının kaydedildiğini yazdı.
Güney Kıbrıs’ta genel seçimin 30 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.
Fileleftheros gazetesi, Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, seçmen kütüklerine kayıtların 2 Nisan’a kadar yapılacağının kaydedildiğini yazdı.
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