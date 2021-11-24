  • BIST 1.825,32
  • Altın 724,59
  • Dolar 12,6547
  • Euro 14,1845
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Güney Kıbrıs'ta gıda kuponu için cinayet

» »
Güney Kıbrıs’ta devletin destek olmak amacıyla verdiği “gıda kuponu” için Kongolu iki siyasi sığınmacının başlattığı kavga can kaybıyla notkalandı.
Güney Kıbrıs'ta gıda kuponu için cinayet

Güney Kıbrıs’ta devletin destek olmak amacıyla verdiği “gıda kuponu” için Kongolu iki siyasi sığınmacının başlattığı kavga can kaybıyla notkalandı.

Politis’in “Herkes Biliyordu Ama Kimse Bir Şey Yapamadı” başlıklı haberine göre, Lefkoşa’nın “Parisinu” semtindeki 6 katlı bir apartmanda pazartesi gecesi meydana gelen olayda, 25 ve 28 yaşındaki Kongolu iki sığınmacı arasında, Sosyal Yardım Dairesi tarafından verilen gıda kuponu yüzünden kavga çıktı.

Kavgada 25 yaşındaki sığınmacı, 28 yaşındaki sığınmacıyı bıçakla yaraladı. Apartman sakinlerinin müdahale ettiği yaralı, ambülans gelene kadar hayatını yitirdi. Polis tarafından yakalandıktan sonra suçunu itiraf etti 25 yaşındaki Kongolu ve suç ortağı olduğuna inanılan 36 yaşındaki bir kişi hakkında dün çıkarıldıkları mahkemede 8’er gün tutukluluk emri alındı.

Gazete, “Parisinu”da 1979’da yapılmış 6 dairelik, 11 yatak odası kapasiteli apartmanda 30’dan fazla kişinin son derece olumsuz şartlar altında barınmaya çalıştığını yazdı.

Habere göre, büyük çoğunluğu Fransızca konuşan Afrikalılardan oluşan sığınmacılardan 20’sinin elektriği ve suyu kesik.

Rum Elektrik İdaresi’ne (AİK) olan bin (1000) Euro borçlarını ödeyemeyen sığınmacıların başka binalardan elektrik çaldığı ve su sayaçlarını kırdığı kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Başsavcı Organize Suçla Mücadede Yüksek Mahkeme Engeline İşaret Etti23 Kasım 2021 Salı 16:54
  • Stefanu Londra Ve Brüksel’de Temaslarda Bulundu23 Kasım 2021 Salı 16:37
  • Hristodulidis’ten Kıbrıs Sorunu Konulu Açıklamalar23 Kasım 2021 Salı 16:29
  • Tutanaklar: Tartışmaları Yeniden Alevlendirdi23 Kasım 2021 Salı 16:25
  • Gençler Sahaya İndi Antrenöre Şişe, Levye Ve Zincirle Saldırdı23 Kasım 2021 Salı 16:22
  • Lefkoşa’nın Güneyindeki Strovolo’da Cinayet23 Kasım 2021 Salı 16:00
  • Koronavirüs hapı aralık ayında Güney Kıbrıs'ta23 Kasım 2021 Salı 12:34
  • Hristodulidis Brüksel'de23 Kasım 2021 Salı 12:29
  • Bureau Veritas'tan Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na mektup23 Kasım 2021 Salı 12:21
  • Güney Kıbrıs’ta 491 vaka!22 Kasım 2021 Pazartesi 21:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti