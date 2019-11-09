Güney Kıbrıs’ta güneş parkı inşası için asırlık selvi ağaçları kesildi

“Dromolakşa-Meneu” (Mormenekşe-Menevi) belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve güneş parkı inşa edilmesi planlanan özel bir arazide bulunan onlarca asırlık selvi ağacının kesildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, yetkili makamların tahminlerine göre yaklaşık 150-200 adet, koruma altındaki ağacın kesildiğini kaydetti.
Ağaçların, güneş parkının çevre onayı ve inşaat ruhsatı şartları ihlal edilerek, kalkınma amaçlı kesildiklerini belirten gazete, çevre dairesinin çalışmaların sonlanmasını istediğini ekledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.