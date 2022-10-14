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Güney Kıbrıs’ta haftalık covid-19 rakamları açıklandı

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Güney Kıbrıs’ta haftalık covid-19 rakamları açıklandı
Güney Kıbrıs’ta haftalık covid-19 rakamları açıklandı

Kıbrıs'ın güneyinde, son bir hafta içerisinde koronavirüs kaynaklı 2 ölümün meydana geldiği belirtildi.

Fileleftheros'un haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, toplam 66 bin 500 test neticesinde 2 bin 759 yeni vaka belirlendi.

Toplam ölü sayısı bin 189’a, vaka sayısı ise 593 bin 542’ye yükselirken, yapılan toplam testlere bağlı olarak  pozitif oranı yüzde 4.15 oldu.

Hastanede yatan kişi sayısı 54 olarak verilirken, 7’sinin durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.

 

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