Güney Kıbrıs’ta haftalık covid-19 raporu açıklandı

Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 3 bin 736 covid-19 vakası tespit edilirken 7 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 7 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 736 yeni vaka belirlendi.
Sigma web sayfasına göre, Güney Kıbrıs’ta 11-17 Kasım tarihleri arasında yapılan 70 bin 769 test neticesinde toplam ölü sayısı bin 217’ye, vaka sayısı ise 610 bin 23’ye yükseldi.
70 kişi covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görürken 10 kişinin durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.
Toplam teste bağlı olarak pozitiflik oranı ise yüzde 5.28 olarak verildi.
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