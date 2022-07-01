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Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri

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Güney Kıbrıs’ta 24-30 Haziran tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde
Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri

Covid-19 kaynaklı olarak 3 kişinin hayatını kaybettiği, gerçekleştirilen   toplam 93 bin 607 test neticesinde ise 10 bin 879 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Rum Sağlık Bakanlığı ilgili açıklamasında toplam ölü sayısının bin 75’e, vaka sayısının ise 515 bin 596’ya çıktığını ifade etti.

Yapılan açıklamada toplam test sayısı temelinde pozitiflik oranını yüzde 11.62 olarak verilirken tedavi altında bulunan 75 hastadan 4’nün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

 
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