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Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı

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Güney Kıbrıs’ta 27 Mayıs-2 Haziran tarihlerini kapsayan bir haftalık koronavirüs verileri açıklandı.
Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı

Güney Kıbrıs’ta 27 Mayıs-2 Haziran tarihlerini kapsayan bir haftalık koronavirüs verileri açıklandı.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bir hafta içerisinde 8 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini, yapılan toplam 65 bin 706 test neticesinde de bin 814 yeni vakanın belirlendiği duyurdu.

Yapılan açıklamada toplam ölü sayısının 1067’ye, vaka sayısının ise 491 bin 777’ye yükseldiği belirtilirken tedavi gören 35 hastadan 1’nin durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.

Pozitiflik oranı ise yüzde 2.76 olarak verildi.

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