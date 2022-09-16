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Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı

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Güney Kıbrıs'ta haftalık koronavirüs verileri...
Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı

Güney Kıbrıs’ta 9-15 Eylül tarihlerini kapsayan dönemde, 5 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 482 ise yeni vakanın belirlendiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesine ait web sayfası, Rum Sağlık Bakanlığının açıklamasına dayanarak yapılan toplam 61 bin 364 test neticesinde 2 bin 482 yeni vakanın belirlendiğini, 5 kişinin ise hayatını kaybettiğini yazdı.

Bu veriler ışığında toplam ölü sayısı bin 178’e, vaka sayısı ise 582 bin 381’e yükseldi.

Testler neticesinde pozitiflik oranı yüzde 4.04 olarak belirlenirken şu anda tedavi gören hasta sayısı, 5’nin durumu ciddi olmak üzere 47 olarak verildi.  

 
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