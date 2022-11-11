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Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı

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Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 625 yeni vaka belirlendi.
Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı

Güney Kıbrıs’ta son bir haftada  6 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 625 yeni vaka belirlendi.

Sigma web sayfasına göre, Güney Kıbrıs’ta 4-10 Kasım tarihleri arasında yapılan 72 bin 556 test neticesinde toplam ölü sayısı bin 210’a, vaka sayısı ise 606 bin 287’ye yükseldi.

69 kişi koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görürken 9 kişinin durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.

Toplam teste bağlı olarak pozitiflik oranı ise yüzde 5 olarak verildi.

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