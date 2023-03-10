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Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı

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Güney Kıbrıs'ta bir haftada Covid-19 kaynaklı 5 ölüm..1701 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı

Güney Kıbrıs’ta 3-9 Mart arasında yapılan 59 bin 293 test neticesinde 1701 yeni vaka belirlenirken aralarında 49 yaşındaki bir erkeğin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

“Sigmalive” haber sitesine göre Rum Sağlık Bakanlığı bugünkü açıklaması çerçevesinde toplam ölü sayısının bin 335’e, vaka sayısının ise 652 bin 386’ya yükseldiğini duyurdu.

Hastanede tedavi gören 44 kişiden 9’nun durumunun ciddi olduğu belirtilen habere göre, toplam testler neticesinde ise pozitiflik oranı yüzde 2.87 olarak kaydedildi.

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