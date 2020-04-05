Güney Kıbrıs’ta Halk Önlemlerden Memnun

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir anketin sonucu, katılımcıların yüzde 75’inin Rum hükümetinin aldığı önlemlerle hemfikir olduğunu ortaya koydu.

Politis gazetesi “Kıbrıs Yeni Kahramanlarını Alkışlıyor” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen bir anketin sonuçlarının, katılımcıların yüzde 73’ünün, Rum hükümetinin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı önlemlerden memnun olduğunu gösterdiğini yazdı.

“RetailZoom” şirketinin 3 bin 266 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, katılımcıların yüzde 73’ü Rum hükümetinin Kovid-19 salgını sebebiyle aldığı önlemleri benimsediğini ifade etti.

Hükümetin açıkladığı ekonomik önlemler paketini olumlu veya çok olumlu bulanlarının oranının yüzde 54 olarak açıklandığı ankette, çalışanlara yönelik ekonomik destek paketi ise yüzde 60 oranında olumlu karşılandı.

Ankete göre, Rum hükümetinin yurt dışında okuyan öğrencileri okudukları ülkede bırakma ve getirmeme kararına yüzde 51 oranında destek belirten katılımcıların ayrıca yüzde 95’i, salgın çerçevesinde sağlık çalışanlarının görevlerine layıkıyla yaptıklarına inandıklarını da ifade ettiler.