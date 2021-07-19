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Güney Kıbrıs’ta Hastanelerde Yatak Kalmadı

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Güney Kıbrıs’ta Hastanelerde Yatak Kalmadı
Güney Kıbrıs’ta Hastanelerde Yatak Kalmadı

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakalarında gözlemlenen artış sebebiyle hastanelerde yatak sayısının kritik derecede azaldığı, pozitif vakalar sebebiyle başka ciddi hastalıkları olan kişilerin yatak bulunamadığı için evlerinde beklediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Hastane Yatağı Savaşı – Sağlık Bakanı Dün Akşam Acil Toplantı Gerçekleştirdi” başlıkları altında verdiği haberinde, Korona virüs sebebiyle artış gösteren vaka sayısı yüzünden, kanser ve diğer ciddi hastalıklardan muzdarib hastaların tedavilerinde aksamalar meydana geldiğini yazdı.

Gazete, Rum “Hasta Birlikleri Federasyonu” Başkanı Marios Kulumas, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Korona vakaları sebebiyle Rum devlet hastanelerinde yatak sıkıntısının yaşandığı, kanser gibi ciddi hastalıkları olan kişilerin evlerinde bekletildikleri yönünde duyumlar aldıklarını söylediğini yazdı.

Kulumas, sorunun çözümü için kamu ve özel sektör hastanelerinin de katılacakları geniş bir toplantın geçekleştirilmesi için Rum Sağlık Bakanı’na çağrıda bulundu.

Gazete haberinin devamında, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın ilgili birimlerle dün akşam geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirerek yatak eksikliğinin giderilmesi konusunu ele aldığını belirtirken toplantının sonucuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer vermedi.

HIZLI TEST FİYATLARI BELİRLENDİ

Gazete bir diğer haberinde, 1 Ağustos tarihinden itibaren ücretsiz hızlı test uygulamasının kaldırılacağını hatırlatarak, taban ücretin test başına 10 Euro olarak belirlendiğini yazdı.

Haberde, doktorlarından aşı olamayacaklarına dair raporu bulunan hamileler ve 18 yaş altı çocuk ve gençlerin antijen ücreti ödemeyecekleri de belirtildi.

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