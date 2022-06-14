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Güney Kıbrıs’ta hastaneye götürülen tutuklu firar etti

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Güney Kıbrıs’ta hastaneye götürülen tutuklu firar etti
Güney Kıbrıs’ta hastaneye götürülen tutuklu firar etti

Çeşitli hırsızlık suçlarından dolayı tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle Rum polisi gözetiminde, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde bulunan 27 yaşındaki Panayiotis Panayi’nin bu sabah hastaneden kaçtığı belirtildi.

Habere göre bu sabah 09:00’da hastaneden firar eden tutuklunun tespit edilmesi için polis alarma geçti.

Polislerin gözetimi altında bulunan tutuklunun, koşarak hastane binasından kaçtığı ifade edilirken 7 Ocak 1995 doğumlu olan Panayi’nin, 1.65 metre boyunda, esmer ve sakallı olduğu belirtildi.    

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