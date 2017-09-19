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Güney Kıbrıs'ta havalimanlarına özel güvenlik

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Güney Kıbrıs'ta havalimanlarına özel güvenlik
Güney Kıbrıs’taki havalimanlarının güvenlik idaresinin, ay sonundan itibaren, özel güvenliğe geçmesinin beklenildiği ifade edildi.

Haravgi gazetesine göre, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis, meclisten kendisine yöneltilen ilgili bir soruyu yanıtında, havalimanlarının güvenlik idaresinin, bu ay sonunda,  tamamıyla özel şirkete geçmesinin beklendiğini ifade etti.

Dimitriadis, Rum Bakanlar Kurulu’nun 14.12.2015 tarihli kararıyla güvenliği, aşamalı olarak hava limanlar işletmecisi Hermes Airports Ltd’e ve/veya taşeron şirketlerine, bir diğer deyişle güvenlik hizmetleri sunan özel şirketlere geçmesine karar verdiğini anımsattı.

Hermes Şirketi Basın Sözcüsü Adamos Adamu, gazeteye yaptığı açıklamada, şirketin ay sonuna kadar Larnaka Havalimanı’nın güvenlik bölümlerine personel alımını üstleneceğini belirtti.

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