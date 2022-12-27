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Güney Kıbrıs’ta hazine artıya geçti!

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Güney Kıbrıs’ta hazinenin, bu yılın Ocak-Eylül ayları arasında 651,4 milyon Euro artıya geçtiği bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta hazine artıya geçti!

Politis gazetesi, İstatistik Dairesi’nin verilerine göre geçen yılın Ocak-Eylül ayları arasında hazinenin 319,5 milyon Euro artıda olduğunu anımsatırken, bu yılın ilk 9 aylık döneminde yapılan harcamaların 164,5 milyon Euro arttığını ve 2 milyar 557 milyon Euro’ya yükseldiğini yazdı.

Haberde, sosyal yardımların 44,7 milyon Euro artarak 961,8 milyon Euro’ya, çalışanların aldığı katkıların da 27,2 milyon Euro artarak 731 milyon Euro’ya yükseldiği kaydedildi.

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